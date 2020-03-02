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Сотрудники правоохранительных органов Астрахани возбудили уголовное дело в отношении учительницы, которая якобы вступила в интимные отношения с учеником девятого класса. Женщину обвиняют в развращении подростка.

Следствие предполагает, что педагог совершала развратные действия в отношении ученика на протяжении почти полугода — с сентября 2019-го по февраль 2020-го. В её отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), передаётся на сайте управления СК по Астраханской области.

Ранее портал «Астрахань FM» сообщил , что учительница одной из местных школ вступила в половую связь с одним из учеников. Скандальное видео распространилось между школьниками.

Как писал NEWS.ru, после этого стало известно об увольнении директора астраханской школы, где учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса. Как сообщили в администрации города, она ушла по собственному желанию.