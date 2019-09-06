https://static.news.ru/photo/75327726-d0cc-11e9-b6ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уголовное дело о нападении на председателя ЦИК Эллу Памфилову передано из полиции в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Соответствующее решение принял генпрокурор РФ Юрий Чайка. Ведомство будет контролировать расследование дела.

Уголовное дело о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову будет передано из МВД РФ для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России, — рассказали в пресс-службе.

Ранее News.ru писал о том, что глава ЦИК Элла Памфилова в результате нападения получила травму от электрошокера в районе живота и повредила палец на руке.