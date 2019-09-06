Уголовное дело о нападении на председателя ЦИК Эллу Памфилову передано из полиции в центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Соответствующее решение принял генпрокурор РФ Юрий Чайка. Ведомство будет контролировать расследование дела.
Уголовное дело о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову будет передано из МВД РФ для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России, — рассказали в пресс-службе.
Ранее News.ru писал о том, что глава ЦИК Элла Памфилова в результате нападения получила травму от электрошокера в районе живота и повредила палец на руке.