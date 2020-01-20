Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время трое пострадавших в результате прорыва трубы в мини-отеле на территории Перми находятся в ожоговом центре имени Гринберга. Их состояние оценивается как тяжёлое и средней тяжести. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

В тяжёлом состоянии в реанимационном отделении находится одна женщина. Ещё двое пострадавших госпитализированы с ожогами первой и второй степени тяжести. Доставленным в ожоговый центр гражданам оказывается медицинская помощь. Они находятся...