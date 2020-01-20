Глава СК РФ Александр Бастрыкин передал дело о гибели пяти человек при прорыве канализационного лежака в отеле в Перми в центральный аппарат ведомства.
Кроме того, для оказания практической помощи, а также сбора и фиксации доказательств в Пермь направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Как ранее писал NEWS.ru, житель Перми рассказал подробности происшествия в мини-отеле «Карамель», в котором из-за прорыва трубы с горячей водой погибли пять человек.
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