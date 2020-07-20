Дело о ДТП с Ефремовым рассмотрят в суде в начале августа

https://static.news.ru/photo/13c9d306-ca97-11ea-be1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Суд над актёром Михаилом Ефремовым, устроившим ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, начнётся в начале августа. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа, — сообщил он ТАСС.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест и может получить до 12 лет колонии.

Ранее NEWS.ru писал, что уголовное дело в отношении Ефремова направят в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Прокуратура утвердила по нему обвинительное заключение. Актёр обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».