Дело о ДТП под Самарой будет расследовать центральный аппарат СК

https://static.news.ru/photo/7e2fd944-627b-11eb-9c30-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: samara.sledcom.ru

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела о ДТП в Самарской области в центральный аппарат ведомства. Происшествие случилось вечером 29 января, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой.

В результате ДТП погибли 12 человек, на место происшествия уже направлены криминалисты центрального аппарата СК.

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), передано в Главное следственное управление СК России, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ДТП кроме погибших ещё 12 человек получили травмы, пятеро из них находятся в реанимации. Происшествие произошло на 878 км трассы М-5. Автобус, попавший в аварию, ехал из Сызрани в Ульяновскую область.

Ранее NEWS.ru сообщал, что десять человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом под Самарой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.