Уголовное дело в отношении замдиректора департамента охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова связано с хищением бюджетных денег на ремонт Соловецкого монастыря. Об этом сообщил адвокат Сергей Скрёхин.
По его словам, средства на реконструкцию были выделены в 2011–2016 годах, передаёт
После соединения старого и нового дела они фактически стали фигурантами одного дела, — сказал защитник.
Скрёхин отметил, что старое уголовное дело было возбуждено в феврале 2018 года.
Хищение бюджетных средств связано с реконструкцией Соловецкого монастыря в период с 2011 года по 2016 год, — отметил адвокат.
Он добавил, что всем фигурантам вменяется пять эпизодов мошенничества на общую сумму более 20 млн рублей.
Ранее News.ru писал о задержании экс-главы департамента охраны культурного наследия Минкульта России Владимира Цветнова по делу о крупном мошенничестве. Вместе с ним задержали ещё двух бизнесменов.