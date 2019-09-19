https://static.news.ru/photo/20e1e904-dadb-11e9-bd8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Уголовное дело в отношении замдиректора департамента охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова связано с хищением бюджетных денег на ремонт Соловецкого монастыря. Об этом сообщил адвокат Сергей Скрёхин.

По его словам, средства на реконструкцию были выделены в 2011–2016 годах, передаёт ТАСС . Скрёхин также пояснил, что его подзащитный являлся свидетелем по уголовному делу в отношении экс-министра культуры Григория Пирумова и давал показания в октябре прошлого года.

После соединения старого и нового дела они фактически стали фигурантами одного дела, — сказал защитник.

Скрёхин отметил, что старое уголовное дело было возбуждено в феврале 2018 года.

Хищение бюджетных средств связано с реконструкцией Соловецкого монастыря в период с 2011 года по 2016 год, — отметил адвокат.

Он добавил, что всем фигурантам вменяется пять эпизодов мошенничества на общую сумму более 20 млн рублей.

Ранее News.ru писал о задержании экс-главы департамента охраны культурного наследия Минкульта России Владимира Цветнова по делу о крупном мошенничестве. Вместе с ним задержали ещё двух бизнесменов.