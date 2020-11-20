Дело братьев Магомедовых поступило в суд

https://static.news.ru/photo/188fd5a6-2993-11eb-808b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Дело братьев Магомедовых поступило в Басманный суд, сообщает пресс-служба суда.

В Басманный районный суд поступило уголовное дело в отношении Магомедова Зиявудина, Магомедова Магомеда, Максидова Артура, Полякова Сергея, Грибанова Романа, Петрова Юрия, — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Она также добавила, что предварительное заседание назначено на 24 ноября, оно пройдёт в закрытом режиме.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы — совладельцы группы «Сумма». Их арестовали в 2018 году. Следствие считает, что братья создали преступное сообщество, действовавшее с 2010 по 2016 год. Юридические лица, которые входили в «Сумму», они использовали в качестве материальной базы для преступного сообщества. Им вменяют организацию преступного сообщества (ч. 1, ч. 3 статьи 210 УК), особо крупное мошенничество (ч. 4 статьи 159 УК) и растрату (ч. 4 статьи 160 УК). При направлении дела в суд Генпрокуратура также заявила иск о возмещении ущерба, который Магомедовы причинили государству, в размере более 5,8 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что имущество братьев Магомедовых на 45 млрд рублей арестовали.