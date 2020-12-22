«Деда Мороза» оштрафовали за пикет на Красной помощи против отмены ёлок

https://static.news.ru/photo/9fa21a8c-443b-11eb-905a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Россиянин Анатолий Чистов оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в пикете на Красной площади — мужчина в костюме Деда Мороза со своими помощниками-гномами протестовал против решения властей о запрете проведения детских новогодних ёлок.

Соответствующее решение принял Тверской суд Москвы. По словам адвоката Александра Альдаева, Чистова признали виновным по статье КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». В качестве наказания ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Как отметил Альдаев, он и его доверитель уже подали жалобу на решение суда. Чистова сотрудники полиции задержали во второй половине ноября, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин устроил пикет против ограничительных мер, введённых в целях борьбы с распространением COVID-19. Особое недовольство у парламентария вызывает дистанционное образование. Он и его сторонники провели акцию протеста у здания администрации президента. В российском сегменте Интернета акцию коммунистов подвергли жёсткой критике.