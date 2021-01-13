«Дед Мороз» похитил велосипед в Кирове

https://static.news.ru/photo/19157c6c-55c9-11eb-a790-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный мужчина в костюме Деда Мороза украл велосипед из подъезда дома в Кирове.

В управлении МВД по Кировской области сообщили РИА Новости, что инцидент произошёл 1 января. Злоумышленника ищет полиция.

Действительно, зарегистрирована кража, которая произошла 1 января на территории города Кирова. Человек в костюме Деда Мороза украл велосипед, который стоял в подъезде. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению подозреваемого, — сказал собеседник агентства.

Фирма, занимающаяся установкой уличных камер, опубликовала в соцсетях видео инцидента. На записи видно, что вор, спускаясь по лестнице с добычей, поскользнулся и упал, затем поднялся и скрылся с велосипедом.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии во Львове в новогоднюю ночь. Нарядившийся Дедом Морозом украинец устроил в центре города стрельбу из травматического пистолета. Выстрелы услышали полицейские, которые выходили из ночного магазина на проспекте Шевченко. Они задержали стрелка, при этом он вёл себя агрессивно.