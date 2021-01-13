«Дед Мороз» похитил велосипед в Кирове

Неизвестный мужчина в костюме Деда Мороза украл велосипед из подъезда дома в Кирове.
В управлении МВД по Кировской области
Действительно, зарегистрирована кража, которая произошла 1 января на территории города Кирова. Человек в костюме Деда Мороза украл велосипед, который стоял в подъезде. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению подозреваемого, — сказал собеседник агентства.
Фирма, занимающаяся установкой уличных камер, опубликовала в соцсетях видео инцидента. На записи видно, что вор, спускаясь по лестнице с добычей, поскользнулся и упал, затем поднялся и скрылся с велосипедом.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии во Львове в новогоднюю ночь. Нарядившийся Дедом Морозом украинец устроил в центре города стрельбу из травматического пистолета. Выстрелы услышали полицейские, которые выходили из ночного магазина на проспекте Шевченко. Они задержали стрелка, при этом он вёл себя агрессивно.