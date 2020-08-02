Данные миллиона водителей Московского региона выставили на продажу

https://static.news.ru/photo/f6bb42f0-d567-11ea-89d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Личные данные около миллиона водителей Москвы и Подмосковья выставили на продажу в Даркнете. База актуальна на конец 2019 года. Продавец оценивает её в $1500.

Файл в формате Excel обнаружили журналисты «Коммерсанта» на одном из специализированных форумов. Из приложенного скриншота следует, что в файле есть следующие строки: дата регистрации автомобиля, его госномер, марка, модель, год выпуска, фамилия, имя и отчество владельца, его телефон и дата рождения, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.

Основатель DeviceLock Ашот Оганесян предполагает, что базу продаёт сотрудник крупной страховой компании или союза, которого «никто особенно не ищет». По мнению экспертов, информация из неё будет полезна угонщикам, мошенникам, зарабатывающим на подставных ДТП, и другим преступникам, желающим сделать машину-дубликат с идентичными номерами.

Это не первая утечка данных автовладельцев. В Даркнете на профильных форумах и онлайн-биржах можно найти аналогичные базы с информацией за 2017 и 2018 годы.