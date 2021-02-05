Дагестанского экс-министра Карачаева обвинили в халатности

Управление Следственного комитета по Дагестану выдвинуло обвинения экс-министру природных ресурсов и экологии республики Нибиюлу Карачаеву в халатности из-за работы незаконной свалки.
Следователи полагают, что в 2018 году региональное министерство заключило два соглашения с управляющей компанией «Лидер» по работе с вывозом мусора. В соглашениях были указаны банковские гарантии, которых по факту у компании не было. При этом «Лидер» свозил мусор на незаконную свалку в пригороде в районе Махачкалы. По данному факту было заведено уголовное дело,
Следствие считает, что возглавлявший региональное Минприроды Карачаев виновен в халатности и бездействии, так как ведомство не проконтролировало исполнение подрядчиком обязательств по контрактам.
В декабре врио главы Дагестана Сергей Меликов освободил от должности врио министра природных ресурсов и экологии республики Нибиюлу Карачаева. Мужчина подал заявление об отставке по собственному желанию. Он возглавлял региональное министерство с 2014 года.
Ранее NEWS.ru писал, что в Каспийске директор школы Джафар Агаев подал заявление об уходе после того, как его уличили в краже продуктов из школы. Агаев сознался полиции в совершении преступления. Министерство образования и науки Дагестана начало в связи с этим служебную проверку.