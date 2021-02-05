Дагестанского экс-министра Карачаева обвинили в халатности

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Управление Следственного комитета по Дагестану выдвинуло обвинения экс-министру природных ресурсов и экологии республики Нибиюлу Карачаеву в халатности из-за работы незаконной свалки.

Следователи полагают, что в 2018 году региональное министерство заключило два соглашения с управляющей компанией «Лидер» по работе с вывозом мусора. В соглашениях были указаны банковские гарантии, которых по факту у компании не было. При этом «Лидер» свозил мусор на незаконную свалку в пригороде в районе Махачкалы. По данному факту было заведено уголовное дело, пишет «МК Дагестан» со ссылкой на ведомство. При реализации сделок были похищены 235 млн рублей.

Следствие считает, что возглавлявший региональное Минприроды Карачаев виновен в халатности и бездействии, так как ведомство не проконтролировало исполнение подрядчиком обязательств по контрактам.

В декабре врио главы Дагестана Сергей Меликов освободил от должности врио министра природных ресурсов и экологии республики Нибиюлу Карачаева. Мужчина подал заявление об отставке по собственному желанию. Он возглавлял региональное министерство с 2014 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в Каспийске директор школы Джафар Агаев подал заявление об уходе после того, как его уличили в краже продуктов из школы. Агаев сознался полиции в совершении преступления. Министерство образования и науки Дагестана начало в связи с этим служебную проверку.