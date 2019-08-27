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Росздравнадзор нашёл нарушения в работе медперсонала московской клинической онкологической больницы № 1. Нелицеприятные факты были выявлены в ходе проверки, которую ведомство организовало после смерти одного из пациентов.

Инспектирующие сделали вывод о том, что медицинская помощь была оказана некачественно. Именно это привело к летальному исходу, передаёт РИА Новости. После того как у пациента диагностировали базальноклеточный рак, его не...