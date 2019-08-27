https://static.news.ru/photo/7a009b6a-c8cb-11e9-984e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Авария произошла на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) в районе Ярославского шоссе с участием трёх автомобилей, включая грузовик.
Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают экстренные службы. Движение происходит по двум левым полосам, передаёт Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
ДТП на внутренней стороне МКАД в районе Ярославского шоссе с участием трех автомобилей, включая грузовик. Обстоятельства выясняются. На месте - оперативные службы. Движение в сторону Ярославского ш. организовано по 2 левым полосам. Объезжайте! pic.twitter.com/lw55DpeO8i
Как сообщили News.ru, в результате ДТП пострадал один человек.
Ранее News.ru сообщал, что ЦОДД напомнил водителям о том, что в последние дни летних каникул школьники возвращаются на столичные улицы. Ведомство призвало владельцев авто быть более внимательными и осторожными, так как юные пешеходы «бывают внезапны, непредсказуемы и не всегда заметны».