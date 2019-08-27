Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Авария произошла на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) в районе Ярославского шоссе с участием трёх автомобилей, включая грузовик.

Обстоятельства ЧП выясняются. На месте работают экстренные службы. Движение происходит по двум левым полосам, передаёт Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Как сообщили News.ru, в результате ДТП пострадал один человек.

Ранее News.ru сообщал, что ЦОДД напомнил водителям о том, что в последние дни летних каникул школьники возвращаются на столичные улицы. Ведомство призвало владельцев авто быть более внимательными и осторожными, так как юные пешеходы «бывают внезапны, непредсказуемы и не всегда заметны».

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