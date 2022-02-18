Цистерна с пропаном взорвалась на окраине села в Чечне

Взрыв цистерны с пропаном произошёл на окраине чеченского села Гехи в Урус-Мартановском районе, пожар перекинулся на соседнее здание. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУМЧС России по республике.

По предварительной информации пострадавших нет. Причина устанавливается, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве на 37-м километре Киевского шоссе загорелся бензовоз, который перевозил пропан-бутан. Автоцистерна находилась рядом со съездом на Боровское шоссе. Подобраться к ней близко не могли из-за угрозы взрыва. Движение как по направлению в центр, так и из центра было перекрыто, к месту пожара выехал бронещит. Сообщалось, что по предварительным данным, внутри цистерны находились семь кубометров топлива.

Впоследствии стало известно, что движение на Киевском шоссе, ранее перекрытое из-за загоревшегося бензовоза, восстановлено. Пожар полностью ликвидирован, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что около 50 человек погибли и 47 получили тяжёлые ранения в результате взрыва автоцистерны с горючим в гаитянском городе Кап-Аитьен. Представитель городских властей Патрик Альмонор сообщил, что автоцистерна с горючим сначала попала в ДТП, когда её водитель пытался избежать столкновения с мотоциклистом. Премьер Гаити объявил трёхдневный траур после произошедшей трагедии.