https://static.news.ru/photo/ade34170-2650-11ea-ab19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чёрные ящики были найдены на месте крушения истребителя Су-57 в Хабаровском крае.

В 14.10 мск оба черных ящика — прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец — найдены на месте падения самолёта, — цитирует источника Радио Sputnik .

По его словам, оба ящика в удовлетворительном состоянии.

Су-57 авиационного завода Комсомольска-на-Амуре упал 24 декабря во время прохождения заводских испытаний. Лётчику удалось катапультироваться до столкновения с землёй, его нашли в тайге и вертолётом доставляют на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.

Истребитель управлялся гражданским лётчиком. Самолёт, по словам знакомого с ситуацией инсайдера, не принадлежал Министерству обороны, а испытания проводил завод, привлёкший для этого гражданского пилота. Военным Су-57 планировалось сдать до конца 2019 года.

Как ранее писал NEWS.ru, по предварительным данным, новейший российский истребитель Су-57 потерпел крушение из-за отказа системы управления самолётом.