«Что у нее в голове?»: кого надо наказать за гибель кота Твикса

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Дрессировщик Эдгард Запашный назвал ответственных за гибель кота Твикса, выброшенного из поезда на 30-градусный мороз в Кирове. Что грозит виновным, какую петицию создали россияне?

Кто виноват в смерти кота Твикса

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского народный артист России Эдгард Запашный в беседе с NEWS.ru признался, что испытывает «крайнее расстройство» из-за смерти кота Твикса. Напомним, 11 января стало известно, что проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выкинула питомца на улицу в 30-градусный мороз. Незадолго до этого она провела перекличку среди пассажиров вагона, но хозяин Твикса не откликнулся. Женщина решила, что кот беспризорный. Твикса искали волонтеры, но утром 20 января стало известно, что он погиб.

По словам Запашного, он никогда не сможет понять людей, которые выбрасывают животных.

«Я никогда в жизни не пойму человека, который может выбросить животное в экстремальных погодных условиях. Я в принципе не понимаю людей, выбрасывающих своих животных. Понять не могу. А тут еще мороз. Неважно кто: хомяк, собака, кошка. У меня крайнее расстройство», — сказал дрессировщик.

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что в ситуацию с гибелью кота Твикса должны вмешаться правоохранительные органы. Он также заявил, что хотел бы посмотреть в глаза проводнице, которая выкинула питомца на мороз.

«Взглянуть в глаза проводнице и спросить, что у нее в голове, как воспитывает детей, она наверняка мама, семейный человек, какое поколение вырастет после нее? Такое человеческое поведение расстраивает, крайне неприемлемое. Здесь правоохранительные органы должны вмешаться», — указал Запашный.

Виноваты ли хозяева Твикса в его гибели

В то же время дрессировщик отметил, что определенная доля ответственности за гибель Твикса лежит и на хозяевах питомца. Запашный пояснил, что условия перевозки животного были нарушены. Кроме того, кот мог бы сам выпрыгнуть из поезда, когда хозяева за ним не уследили, подчеркнул артист.

«Сейчас все осуждают проводницу, но никто не осуждает хозяев, позволивших какое-то время коту находиться одному. Хозяева не следили за котом, а это переезд, мы прекрасно знаем, как устроен тамбур. В конце концов, если не проводница, то кошка сама могла бы выпрыгнуть. Если ты перевозишь животное, ты несешь за него ответственность, где бы оно ни находилось: самолет, корабль, поезд, на хозяине лежит ответственность. Да, проводница поступила не по-человечески, но и сами хозяева должны часть вины на себя взять, изначально они нарушили условия перевозки собственного животного», — считает Запашный.

Как в РЖД отреагировали на инцидент

«Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) меняет правила перевозки домашних животных после инцидента со смертью кота Твикса, выброшенного проводницей поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург в Кирове, сообщила пресс-служба РЖД.

«Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО „ФПК“. Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

В ФПК анонсировали разработку регламента действий для сотрудников компании в подобных ситуациях. «В соответствии с ним найденные в поездах дальнего следования животные будут передаваться сотрудникам вокзалов для поиска владельца или передачи в приюты», — сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

Какое наказание грозит виновным в смерти кота Твикса

Более 71 тысячи человек подписали петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую кота Твикса из поезда в Кирове, сообщает Telegram-канал Baza.

«В тексте обращения проводницу требуют уволить за нарушение должностных инструкций и жестокое обращение с животными. Сотрудница РЖД выбросила Твикса на пустынной станции, где люди не смогли бы оказать ему помощь», — передает Telegram-канал.

Кроме того, в Сети появилась петиция с призывом инициировать уголовное дело в отношении проводницы. Документ подписали уже более двух тысяч человек.

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru уточнял, что выбросившая кота проводница нарушила несколько статей УК РФ. По словам специалиста, ей может грозить штраф до 120 тысяч рублей либо исправительные работы.

«По факту выбрасывания кота пассажира из поезда проводницей к ней могут быть применены положения двух статей УК РФ: о жестоком обращении с животными (ст. 245) и о халатности (ст. 293). <...> Учитывая это, проводнице по статье о халатности может грозить штраф в размере до 120 тысяч рублей либо обязательные или исправительные работы. Кроме того, она должна будет выплатить компенсацию морального вреда хозяину кота», — пояснил спикер.

При этом юрист усомнился, что женщину привлекут по статье о жестоком обращении с животными, так как вряд ли в ее действиях был умысел.

Как умер кот Твикс

На поиски кота вышли сотни волонтеров. В ночь с 19 на 20 января труп животного обнаружили недалеко от железнодорожного полотна в восьми километрах от кировского вокзала.

По предварительной информации, Твикс стал жертвой нападения крупной собаки. Соответствующие следы были зафиксированы рядом с местом, где обнаружили мертвого питомца.

«Кот Твикс погиб совсем недавно. Он смог выживать один на морозе на протяжении недели. Животное нашли у железнодорожного переезда. Мужчина, который его обнаружил, сказал, что рядом с Твиксом было много следов крупной собаки», — сообщала Baza.

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