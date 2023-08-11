Что известно об изнасиловании третьеклассницы на кладбище под Челябинском

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В Челябинске учителя русского языка заподозрили в надругательстве над восьмилетней девочкой на кладбище, пишет портал 74.RU, ссылаясь на несколько источников. Что произошло и как свои действия объяснил мужчина?

Сообщается, что инцидент случился 9 августа в поселке Касарги. В полицию обратилась мать потерпевшей. По словам женщины, неизвестный мужчина вывез ее дочь на кладбище, где «совершил в отношении ребенка действия сексуального характера» и пригрозил убить, если школьница кому-нибудь расскажет об этом.

Россиянка также отметила, что перепуганная дочь запомнила белый цвет машины подозреваемого. Силовики по камерам стали искать все похожие по приметам автомобили. По горячим следам полицейским удалось задержать 33-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. В СК РФ официальные комментарии о случившемся пока не давали.

Что известно о подозреваемом и как он объяснил свои действия

По информации SHOT, мужчина преподает в челябинской школе русский язык, литературу, информатику и английский. Педагогический стаж — два года. Ранее он был судим по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Сейчас в отношении учителя возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Его поместили в СИЗО.

По данным Baza, мужчина отрицает все обвинения. Педагог объяснил, что приехал в деревню за грибами, увидел девочку и подумал, что она заблудилась — поэтому решил ей помочь и пригласил в машину.

Журналисты 74.RU отметили, что 33-летний подозреваемый в надругательстве над ребенком работал учителем русского языка и литературы в одной из школ в новом микрорайоне Челябинска. На сайте учебного учреждения указано, что он является выпускником педуниверситета 2012 года. Общий трудовой стаж — девять лет, педагогический — один год.

«Пока никакой официальной информации [о задержании учителя] нам не поступало. В нашей школе этот педагог работает один год. Характеризуется положительно, педагог хороший. Работал в пятом и девятом классах», — заявил директор школы, где работал мужчина.

Что об этом говорят коллеги подозреваемого и жители Челябинска

По информации URA.RU, задержанный учитель ранее приставал к другим школьницам. Об этом рассказала одна из коллег преподавателя на условиях анонимности.

«В преподавательском составе ходили слухи, что он приставал к школьницам, заигрывал с ними, пытался, как говорится, охмурить. Но все это он проворачивал с девочками постарше. Сейчас, конечно, задумываемся, что такое могло быть и в младших классах. Просто никто не знал», — поделилась женщина.

Россиянка обратила внимание, что мужчина также приставал к молодым учителям.

Другая коллега педагога после новости о его задержании завила, что «находится в шоке». Собеседница издания рассказала, что с виду учитель был адекватным, но близко с ним она не общалась.

«В Касаргах девочка-первоклашка шла из магазина домой по дороге. Мужчина затащил ее в машину белого цвета. Около кладбища напугался и выбросил девочку», — прокомментировала инцидент одна из местных жительниц в соцсети «ВКонтакте».

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