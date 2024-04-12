Что известно о взрыве внедорожника в Москве: при чем здесь Украина и СБУ

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Владельцем автомобиля Toyota Land Cruiser, который сегодня, 12 апреля, взорвался на Коровинском шоссе в Москве, оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины, сообщил источник ТАСС в оперативных службах. Какие последние новости об этом известны?

Что на данный момент известно о взрыве внедорожника

Сегодня, 12 апреля, в 13:08 Telegram-канал «112» сообщил, что на Коровинском шоссе в Москве взорвался внедорожник.

«Водитель „крузака“ попытался завести свой внедорожник, повернул ключ в замке зажигания, и раздался взрыв. Мужчина получил травму ноги, его госпитализировали. От взрыва пострадали припаркованные рядом „Инфинити“ и „БМВ“. Сейчас силовики разбираются, что и почему взорвалось. Не исключено, что машину заминировали», — говорилось в публикации.

Telegram-канал SHOT опубликовал видеокадры с моментом взрыва Toyota Land Cruiser. Судя по записи, детонация произошла сразу же после того, как водитель запустил двигатель автомобиля.

«Машина взорвалась через секунду после запуска двигателя, а эпицентр находился под местом водителя. Мужчина госпитализирован», — сообщают авторы канала.

Источник ТАСС сообщил, что при взрыве пострадал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозаров.

«Сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, сработало неустановленное взрывное устройство, но рассматриваются и другие возможные причины», — рассказал собеседник агентства.

Помощник Прозорова в беседе с РИА Новости заявил, что он живой и будет продолжать дальше работать.

«Не переживайте. Он живой, все у него хорошо. Работать будет дальше. Как ни старались (его убить), ничего не получилось», — сказал мужчина.

Что известно о Прозорове

Василий Прозаров работал в СБУ с 1999 по 2018 год и занимал должность старшего консультанта-эксперта. Несколько лет назад он переехал в Россию и в 2019 году дал пресс-конференцию, где признался, что с 2014 года начал передавать секретные данные российским спецслужбам.

«С апреля 2014 года я абсолютно добровольно, по идеологическим мотивам, оказывал содействие спецслужбам РФ в получении информации о деятельности украинских силовиков», — говорил он.

Также Прозоров числится в базе украинского сайта «Миротворец».

Как отреагировали в Следственном комитете

В пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что в связи со взрывом автомобиля на Коровинском шоссе было возбуждено уголовное дело.

«В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец, следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве.

Также в СК РФ уточнили, что следователи и криминалисты столицы совместно с оперативными службами осматривают место происшествия и в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

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