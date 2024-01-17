Что известно о взрыве на заводе в Шахтах 17 января, была ли атака ВСУ

Фото: МО Украины

В Шахтах Ростовской области произошел взрыв и пожар на полимерном заводе «Авангард», заявила депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Что могло стать причиной, есть ли погибшие и пострадавшие, какие последние новости?

Взрыв и пожар на заводе в Шахтах 17 января 2024 года

Около 11:30 по московскому времени местные СМИ сообщили, что горит полиэфирный завод «Авангард» в Шахтах. Очевидцы рассказали, что сначала услышали взрыв, а потом в районе ШПЗ повалил черный дым.

В МЧС заявили, что в поселке Гидропривод пожар произошел в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

«Предварительная причина возгорания на полиэфирном заводе в Ростовской области — короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. На данный момент информации о пострадавших пока нет. Предприятие в Шахтах (ШПЗ) считается первым в России. Оно открылось меньше года назад, в июне 2023-го. Помимо этого, производство было включено в перечень „100 губернаторских инвестиционных проектов“. 15 декабря в нем было 45 инвестпроектов на сумму 460,7 млрд рублей. Василий Голубев заявлял, что благодаря этим объектам в регионе должно было появиться более 36к дополнительных рабочих мест», — написал Mash.

По информации Don Mash, на предприятии есть пострадавшие — женщина с переломом ноги и мужчина с ожогами.

«В моем родном городе Шахты на полимерном заводе „Авангард“ произошел взрыв. Жилые дома не пострадали. Но есть разрушения в самом производственном здании, пожар от взрыва пока не потушен», — заявила депутат Екатерина Стенякина.

По ее словам, пострадали два человека, они госпитализированы. В МЧС подтвердили эти данные.

Причины взрыва пока неизвестны. Информация об атаке беспилотника не подтверждена, система ПВО в это время не работала, подчеркнул губернатор региона Василий Голубев.

«Проводятся работы по локализации возгорания. На месте работают службы МЧС. Привлечены семь единиц спецтехники, машины энергетической, газовой служб, а также скорой медицинской помощи», — рассказал глава Ростовской области.

Минобороны РФ в 12:20 сообщило, что пожар на заводе в Шахтах уже локализован, пострадавшим оказана вся необходимая помощь.

«Девять человек пострадали при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе. По данным источников, три человека получили ожоги, у одного диагностирована контузия, остальные получили переломы и раны. Площадь пожара локализовали на 360 квадратных метрах. На месте работают сотрудники МЧС», — написала Baza.

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