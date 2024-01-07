Что известно о взрыве гранаты в кальянной Домодедово, как и почему это было МВД РФ: в подмосковном Домодедово задержали мужчину, взорвавшего гранату

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который сегодня, 7 января, взорвал гранату в кальянной в подмосковном Домодедово. Что об этом известно, сколько пострадавших, есть ли погибшие?

Взрыв гранаты в кальянной Домодедово 7 января

Источник ТАСС в экстренных службах сегодня утром сообщил, что в кальянной в Подмосковье взорвалась гранта, есть пострадавшие.

«В подмосковном Домодедово на улице Гагарина в помещении кальянной произошел взрыв. Предположительно, взорвалась граната. В результате пострадали три человека», — сказал собеседник агентства.

По информации Telegram-канала SHOT, в результате инцидента пострадали четыре человека. Источник рассказал, что причиной инцидента стал конфликт между посетителями заведения и прохожим, с которым они поругались на улице.

«Граната взорвалась в заведении на Гагарина сегодня около шести утра. Пострадавшие госпитализированы с травмами спины, головы и шеи. Предварительно, нападавший скрылся с места. В кальянной работают экстренные службы», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала Mash, одним из пострадавших при взрыве гранаты стал 21-летний студент, который получил множественные осколочные ранения туловища и конечностей. Отмечается, что его доставили в Центральную городскую больницу. Также за медицинской помощью обратились еще три человека с различными ранениями и травмами, сообщил источник.

По информации Mash, у агрессивного мужчины в руках был еще и пистолет.

«В районе шести утра в кальянную вошёл агрессивный человек, достал пистолет, гранату и стал угрожать присутствующим. Люди попытались его успокоить и разоружить, но не вышло. В итоге конфликт затянулся почти на час. За это время администрация успела вывести почти всех, но тут один из смельчаков набросился на буяна, вырвал пистолет и... в этот момент мужчина дернул чеку и швырнул гранату», — рассказали авторам Telegram-канала представители кальянной.

Что рассказали в полиции про инцидент с гранатой

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в ходе ссоры в заведении на улице Гагарина в подмосковном Домодедово применил предмет, похожий на гранату.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий фигурант был установлен и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался ранее судимый местный житель 1980 г. р. По данному факту сотрудниками полиции проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в установленном законом порядке», — рассказали в ведомстве.

В МВД заявили, что в результате происшествия пострадали два человека.

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