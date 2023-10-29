Что известно о состоянии Олега Царева после покушения: последние новости Экс-депутат Рады Олег Царев продолжает находиться в реанимации после покушения

Фото: council.gov.ru

Олег Царев

Журналист Александр Чаленко рассказал о текущем состоянии бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева после покушения. Выживет ли политик, как отреагировали в Госдуме на попытку убийства, какие последние новости о его состоянии?

В каком состоянии находится Царев

По словам Чаленко (Telegram-канал «Южнорусский еретик»), состояние экс-депутата Рады не ухудшилось. Сейчас он находится в городской больнице Ливадии.

«Хорошая новость в том, что ухудшения состояния нет. Мой знакомый доктор считает: если в первые сутки не умер, то высока вероятность того, что не умрет и жить будет. Под усиленной охраной ФСБ», — сообщил журналист.

Он добавил, что Царева перевезут в Москву, если появится такая возможность.

Telegram-канал Alex Parker Returns подтверждает, что Царев находится в реанимации.

«Если кто интересуется, то с Олегом Царевым все хорошо. В реанимации, но жить будет. Оказался крепким орешком. Надеюсь, из ситуации сделает выводы. Если у вас паранойя, то это еще не значит, что за вами действительно не следят. Фаталисты заканчивают одинаково. На этот раз повезло», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев в связи с покушением на Царева заявил о необходимости «всерьез заняться этими украинскими ублюдками, которые делают на нашей территории все что захотят».

«Приговаривать к смертной казни, ради этого можно и мораторий отменить, и поручать нашим специальным службам приводить этот приговор в исполнение. Если у кого-то до этого руки не доходят, могу сам лично заняться такой ликвидацией, но для начала, повторюсь, нужно решение суда, чтобы все было по закону», — написал Журавлев в своем Telegram.

Что случилось с Олегом Царевым

В ночь на 27 октября в центре Ялты на территории санатория имени Кирова в Царева дважды выстрелили. К прибытию скорой он был без сознания, с большой кровопотерей. Об этом сообщал администратор его Telegram-канала.

«Информация о покушении на Олега Царева подтверждается его родными. Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», — говорится в сообщении канала от 27 октября.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что покушение на Царева организовала Служба безопасности Украины (СБУ).

«В Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь ликвидировать. Ему, как и Захару Прилепину (который, слава богу, остался жив), Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину (которые были убиты), неоднократно поступали угрозы с украинской стороны», — написал Бондарев в своем Telegram-канале.

По факту покушения на Царева ФСБ РФ возбудила уголовное дело. Сейчас силовики проводят неотложные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Кто такой Олег Царев

Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год от «Партии регионов», заместителем главы фракции в Раде. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, потом снял свою кандидатуру.

В 2014 году Царев поддержал республики Донбасса и стал спикером парламента Новороссии (союза ДНР и ЛНР). Впоследствии экс-депутат, как писали СМИ, отказался от карьеры политика и сосредоточился на управлении оздоровительными клиниками на Черном море.

На Украине Царев в связи с поддержкой Донбасса и «русской весны» заочно осужден на 12 лет лишения свободы за «посягательство на территориальную целостность Украины» и «попытку свержения конституционного строя».

Незадолго до начала СВО издание Financial Times сообщало со ссылкой на западную разведку, что Царев якобы может возглавить смену власти на Украине. Он опроверг эти слухи, назвав их «забавной ситуацией».

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