Что известно о смерти внука Хрущева в Москве: кем были его родители «360»: в Москве в возрасте 69 лет скончался внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве в своей квартире на Тверской улице в возрасте 69 лет скончался внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей. Что об этом известно?

Что известно о смерти Аджубея

Сегодня, 6 января, в 12:23 по московскому времени телеканал «360» сообщил со ссылкой на источник, что к внуку Хрущева экстренно выехала бригада скорой медицинской помощи.

«Как сообщает наш источник, за помощью обратился друг пенсионера. Медикам, прибывшим на место, пока не удается попасть в квартиру. Хозяин не открывает», — говорилось в публикации.

По данным «360», медикам не удалось спасти Аджубея, поскольку, когда они прибыли на место, он уже был мертв.

По информации источника ТАСС, смерть внука Никиты Хрущева наступила по естественным причинам.

«Алексей Аджубей, внук Никиты Хрущева, умер в своей квартире на Тверской улице в центре Москвы. Ему было 69 лет. Смерть наступила по естественным причинам», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Аджубей некоторое время назад перестал отвечать на звонки, поэтому знакомые приехали, чтобы навестить его, но дверь никто не открыл. Тогда было принято решение вызвать МЧС и медиков.

«Дверь Аджубей не открыл, поэтому пришлось ее вскрывать. Когда попали в квартиру, он уже был мертв», — говорится в публикации ТАСС.

По версии источника Telegram-канала SHOT, Алексей Аджубей незадолго до смерти позвонил знакомому и сказал, что плохо себя чувствует.

«Незадолго до смерти внук Хрущева позвонил другу и сообщил, что ему стало плохо. В тот момент он уже с трудом говорил и сильно хрипел. К моменту приезда экстренных служб Аджубей был мертв. Причина смерти устанавливается», — сообщают авторы канала.

Алексей Аджубей родился в 1954 году. Он сын дочери Хрущева Рады и советского журналиста Алексея Аджубея, который в разные годы был главным редактором газет «Комсомольская правда» и «Известия».

Что известно о смерти племянника Иосифа Сталина

21 декабря 2023 года стало известно, что племянник советского лидера Иосифа Сталина Леонид Аллилуев скончался в Москве в квартире на Котельнической набережной.

Источники MK.RU сообщали, что мужчине стало плохо около 16 часов дня, его дочь вызвала скорую, но врачам не удалось его спасти. Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечная недостаточность.

Леонид Аллилуев был сыном писательницы Анны Аллилуевой, родной сестры Надежды Аллилуевой, которая была второй женой Иосифа Сталина.

Он учился в Московском инженерно-строительном институте. Об этом рассказывал его брат Владимир в книге «Хроника одной семьи. Аллилуевы — Сталин».

Московская прокуратура назвала Леонида Аллилуева ветераном Великой Отечественной войны. В то же время на момент начала ВОВ ему было 13 лет. Данных о том, что он воевал, нет.

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