Что известно о смерти футболиста Лесина в Сочи: где играл, причина трагедии В Сочи на берегу моря умер российский футболист Алексей Лесин

Фото: Федерация мини-футбола г. Казани | ФМФК

Алексей Лесин

Российский футболист Алексей Лесин скончался на 31-м году жизни, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики. Что известно о смерти спортсмена?

Где погиб российский футболист

Отец Алексея Сергей Лесин рассказал в социальных сетях, что его сын погиб в Сочи на берегу моря. Туда он отправился для участия в футбольном турнире. Позднее он в беседе с РИА Новости пояснил, что за несколько часов до гибели спортсмен вместе с командой отправился в адлерский бар, куда его не пустили в шортах. После этого он захотел поесть в другом месте, а затем прогуляться по побережью.

«Лесин-старший также рассказал, что при Алексее был рюкзак с вещами и документами, которые пока не нашли. Он добавил, что у его сына не было проблем со здоровьем», — говорится в публикации агентства.

Отмечается, что Лесин выступал на турнире за команду «Делин».

Что известно о причинах смерти Лесина

По данным Telegram-канал Kub Mash, футболист мог утонуть, попав в водоворот.

«Отец предполагает, что Алексей мог оступиться и попасть в водоворот в месте, где река впадает в море», — говорится в публикации.

Официального подтверждения данной информации нет.

Фото: Федерация мини-футбола г. Казани | ФМФК Алексей Лесин

В каких футбольных клубах играл Лесин

В Министерстве спорта Чувашии рассказали, что погибший начал заниматься спортом в шесть лет, взяв пример со своего отца, который является тренером по футболу.

«Талантливый молодой человек навсегда полюбил футбол и посвятил ему всю жизнь — в разные годы играл за футбольные команды „Крылья“, „Чебоксары“, „Химик-Август“, LAVA, „БОМИК“. Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Лесина в связи с тяжелой утратой. Вечная память», — говорится на официальном сайте ведомства.

Согласно данным портала Transfermrkt, Алексей Лесин играл на позиции опорного или центрального полузащитника и начинал свою карьеру футболиста в ФК «Чебоксары», продолжил играть в «Химик-Августе», потом выступал за команду «Чувашия» и республиканское «Динамо», спустя несколько лет снова оказался в составе «Химик-Августа».

Федерации мини-футбола Казани также выразила соболезнования родным и близким российского спортсмена.

«Дорогие друзья, с большим прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 31-м году жизни не стало Алексея Лесина, одного из самых ярких игроков последних нескольких сезонов в нашей лиге, выступавшего за команду LAVA (ранее „БОМИК“) из республики Чувашия», — сообщили в пресс-службе федерации в социальной сети «ВКонтакте».

Церемония прощания состоится 12 ноября в городской ритуальной службе Чебоксар.

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