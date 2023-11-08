Российский футболист Алексей Лесин скончался на 31-м году жизни, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики. Что известно о смерти спортсмена?
Где погиб российский футболист
Отец Алексея Сергей Лесин рассказал в социальных сетях, что его сын погиб в Сочи на берегу моря. Туда он отправился для участия в футбольном турнире. Позднее он в беседе с РИА Новости пояснил, что за несколько часов до гибели спортсмен вместе с командой отправился в адлерский бар, куда его не пустили в шортах. После этого он захотел поесть в другом месте, а затем прогуляться по побережью.
«Лесин-старший также рассказал, что при Алексее был рюкзак с вещами и документами, которые пока не нашли. Он добавил, что у его сына не было проблем со здоровьем», — говорится в публикации агентства.
Отмечается, что Лесин выступал на турнире за команду «Делин».
Что известно о причинах смерти Лесина
По данным Telegram-канал Kub Mash, футболист мог утонуть, попав в водоворот.
«Отец предполагает, что Алексей мог оступиться и попасть в водоворот в месте, где река впадает в море», — говорится в публикации.
Официального подтверждения данной информации нет.
В каких футбольных клубах играл Лесин
В Министерстве спорта Чувашии рассказали, что погибший начал заниматься спортом в шесть лет, взяв пример со своего отца, который является тренером по футболу.
«Талантливый молодой человек навсегда полюбил футбол и посвятил ему всю жизнь — в разные годы играл за футбольные команды „Крылья“, „Чебоксары“, „Химик-Август“, LAVA, „БОМИК“. Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Лесина в связи с тяжелой утратой. Вечная память», — говорится на официальном сайте ведомства.
Согласно данным портала Transfermrkt, Алексей Лесин играл на позиции опорного или центрального полузащитника и начинал свою карьеру футболиста в ФК «Чебоксары», продолжил играть в «Химик-Августе», потом выступал за команду «Чувашия» и республиканское «Динамо», спустя несколько лет снова оказался в составе «Химик-Августа».
Федерации мини-футбола Казани также выразила соболезнования родным и близким российского спортсмена.
«Дорогие друзья, с большим прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 31-м году жизни не стало Алексея Лесина, одного из самых ярких игроков последних нескольких сезонов в нашей лиге, выступавшего за команду LAVA (ранее „БОМИК“) из республики Чувашия», — сообщили в пресс-службе федерации в социальной сети «ВКонтакте».
Церемония прощания состоится 12 ноября в городской ритуальной службе Чебоксар.
Читайте также:
Адвокат футболиста Бугаева объяснила, почему в деле будет «стоять до конца»
Экс-защитника сборной России по футболу Бугаева арестовали до конца года
«Надо было покрасивее врать»: Роднина высказалась о деле о допинге Валиевой