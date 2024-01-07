Что известно о смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла от гриппа А с осложнениями

Фото: Союз конькобежцев России

Анастасия Середа

Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла на 21-м году жизни, сообщил Союз конькобежцев (СКР) России в своем Telegram-канале. Что стало причиной смерти спортсменки?

Что известно про Анастасию Середу

Мастер спорта России по шорт-треку Анастасия Середа родилась 30 марта 2003 года. В ноябре 2018 года 15-летняя Середа успешно дебютировала на международном уровне, выступив на турнире Evo Cup в Польше, в котором приняли участие шорт-трекисты из шести стран. Россиянка завоевала бронзовую медаль по сумме многоборья в старшей возрастной категории.

В 2019 году она входила в шестерку сильнейших шорт-трекисток России. Ее лучшим результатом является победа на Кубке России в эстафете на три тысячи метров. В 2022–2023 годах она занимала призовые места в эстафетах на этапах Кубка РФ.

Шорт‑трекистка выступала за Санкт‑Петербург и Мордовию.

Что известно о смерти российской спортсменки

В Союзе конькобежцев России минувшим вечером сообщили, что выражают соболезнования в связи с кончиной Анастасии Середы.

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», — сказано в публикации.

Личный тренер спортсменки Марина Яшина рассказала, что Середа заболела еще месяц назад, ее госпитализировали в одну из больниц Уфы.

Фото: Союз конькобежцев России Анастасия Середа

«Спортсменка заболела месяц назад, ее положили с инфекционным заболеванием в больницу Уфы. Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера она умерла. Точный диагноз мне неизвестен. Сегодня ее должны привезти в Саранск, на завтра запланированы похороны. Произошла ужасная трагедия», — сказала она.

Что стало причиной смерти Анастасии Середы

Представитель Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков в беседе с ТАСС пояснил, что спортсменка болела гриппом А, который мог дать осложнения.

«Окончательного заключения я пока не видел. По моей информации, спортсменка умерла из-за гриппа А, который дал осложнения на мозг. Спортсменка почти месяц была в коме, но не сумела выкарабкаться. Очень большая потеря для всех нас», — отметил он.

Также координатор по взаимодействию со СМИ Союза конькобежцев России (СКР) Лада Задонская сообщила «Известиям», что Середа заболела гриппом и впала в кому, из которой не вышла.

«Заболела гриппом. Потом состояние ухудшилось, забрали в больницу. Там впала в кому и уже не вышла оттуда», — заявила Задонская.

Мать шорт‑трекистки Галина Середа в беседе с «Матч ТВ» подтвердила, что точный диагноз смерти — грипп А с осложнениями.

«Точный диагноз известен: грипп А с осложнениями. Похороны пройдут завтра в Саранске в 10:30», — сказала она.

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