Что известно о гибели в ДТП Героя России Бушмелева, чем он известен В Свердловской области в ДТП погиб Герой России Бушмелев

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Герой России, участник второй чеченской войны Евгений Бушмелев погиб в ДТП на 174-м километре трассы Екатеринбург — Серов, сообщили в региональном УГИБДД. Что об этом известно?

Что известно о Бушмелеве

По информации E1.Ru, Бушмелев родился 8 мая 1979 года. Он служил в составе 21-й отдельной бригады оперативного назначения. Мужчина получил специальность механика-водителя боевой машины пехоты.

С сентября 1999 года Бушмелев принимал участие во второй чеченской войне. 15 октября 1999 года при штурме станицы Червленная экипаж Бушмелева в течение трех часов поддерживал наступление основных сил, неоднократно прорывался под вражеским огнем на передовую и эвакуировал раненых. Противник неоднократно пытался подбить БМП, но он успешно маневрировал.

В бою под Гудермесом он вывел свою машину во фланг позициям сепаратистов и заставил их отступить, а во время боя за село Алхан-Юрт он оказал огневую поддержку окруженным мотострелкам и вывез раненого офицера. Также Бушмелев неоднократно отличался в боях на улицах Грозного.

В 1999 году, 30 декабря, ему присвоили звание Героя России за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе» и наградили медалью «Золотая Звезда». Был демобилизован в 2000 году.

У погибшего остались пять дочерей и супруга.

Фото: Социальные сети Евгений Бушмелев

Что известно про смертельное ДТП

По данным регионального ГИБДД, Бушмелев находился за рулем отечественного легкового автомобиля ВАЗ, когда водитель иномарки Mitsubishi Lancer выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении маневра обгон, в нарушение ПДД, не убедился в безопасности, вследствие чего допустил столкновение с двигающейся навстречу автомашиной ВАЗ. В результате ДТП оба водителя погибли на месте. Еще три пассажира ВАЗ доставлены в больницу, в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ГИБДД также напомнили, что выезд на встречную полосу является одним из самых опасных маневров. Нарушение правил дорожного движения при выезде на встречную полосу подвергает угрозе жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

«Ветеран ехал в родной поселок Гари, где хотел встретить Новый год. У Евгения Бушмелева пять дочерей. В последнее время жил в Екатеринбурге, в Гарях у него мама, единственный ребенок у нее был», — рассказала E1.Ru знакомая погибшего.

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