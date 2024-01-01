Герой России, участник второй чеченской войны Евгений Бушмелев погиб в ДТП на 174-м километре трассы Екатеринбург — Серов, сообщили в региональном УГИБДД. Что об этом известно?
Что известно о Бушмелеве
По информации E1.Ru, Бушмелев родился 8 мая 1979 года. Он служил в составе 21-й отдельной бригады оперативного назначения. Мужчина получил специальность механика-водителя боевой машины пехоты.
С сентября 1999 года Бушмелев принимал участие во второй чеченской войне. 15 октября 1999 года при штурме станицы Червленная экипаж Бушмелева в течение трех часов поддерживал наступление основных сил, неоднократно прорывался под вражеским огнем на передовую и эвакуировал раненых. Противник неоднократно пытался подбить БМП, но он успешно маневрировал.
В бою под Гудермесом он вывел свою машину во фланг позициям сепаратистов и заставил их отступить, а во время боя за село Алхан-Юрт он оказал огневую поддержку окруженным мотострелкам и вывез раненого офицера. Также Бушмелев неоднократно отличался в боях на улицах Грозного.
В 1999 году, 30 декабря, ему присвоили звание Героя России за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе» и наградили медалью «Золотая Звезда». Был демобилизован в 2000 году.
У погибшего остались пять дочерей и супруга.
Что известно про смертельное ДТП
По данным регионального ГИБДД, Бушмелев находился за рулем отечественного легкового автомобиля ВАЗ, когда водитель иномарки Mitsubishi Lancer выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при совершении маневра обгон, в нарушение ПДД, не убедился в безопасности, вследствие чего допустил столкновение с двигающейся навстречу автомашиной ВАЗ. В результате ДТП оба водителя погибли на месте. Еще три пассажира ВАЗ доставлены в больницу, в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь», — сообщает пресс-служба ведомства.
В ГИБДД также напомнили, что выезд на встречную полосу является одним из самых опасных маневров. Нарушение правил дорожного движения при выезде на встречную полосу подвергает угрозе жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.
«Ветеран ехал в родной поселок Гари, где хотел встретить Новый год. У Евгения Бушмелева пять дочерей. В последнее время жил в Екатеринбурге, в Гарях у него мама, единственный ребенок у нее был», — рассказала E1.Ru знакомая погибшего.
Читайте также:
Мастер спорта по борьбе на поясах раскрыл секрет восстановления после комы
Опубликовано видео с моментом ДТП, в которое попал глава Минздрава Башкирии
Жители Новогиреево высказались о мотивах водителя, протаранившего их авто