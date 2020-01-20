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ЧП в мини-отеле «Карамель» на территории Перми, в результате которого погибли пять человек, произошло из-за прорыва трубы за пределами хостела. Авария случилась на участке близлежащей к зданию теплотрассы. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам рассказали местные жители.

Отмечается, что фундамент здания, в котором находится мини-отель, оказался плохо изолирован. Исходя из имеющихся сведений, здание находится под уклоном.

Аварии в этом районе Перми, как сообщили местные жители, происходят часто. Постояльцы хостела часто обращались с жалобами, на которые никто не реагировал.

По предварительной информации, сотрудница отеля сбежала из здания, как только полилась вода, и никого не попыталась разбудить, передаёт Telegram-канал Mash.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в числе погибших пяти человек в результате прорыва трубы в Перми был один ребёнок. Об этом журналистов проинформировали сотрудники пресс-службы регионального министерства здравоохранения.