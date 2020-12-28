ЧП на нефтяном терминале в Литве привело к загрязнению Балтийского моря

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28 декабря на нефтяном терминале в Бутинге (Литва) произошла авария. В результате происшествия около одного квадратного километра акватории Балтийского моря оказалось загрязнено нефтепродуктами.

Министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас сообщил, что на терминале в Бутинге оборвался рукав для перекачки. Ликвидацией ЧП занимаются сотрудники департамента окружающей среды, на помощь им привлечены военные, передаёт ТАСС. Ход работ осложняется плохой погодой в регионе. Масштабы экологической катастрофы до сих пор не оценены в полной мере. По данным литовского координационного центра морских спасательных операций, разлившиеся нефтепродукты относит в сторону Латвии.

Терминал в Бутинге управляется компанией Orlen Lietuva, принадлежащей польскому концерну Orlen. Через объект сырьё поступает на нефтеперерабатывающий завод в городе Мажейкяй. Терминал способен обслуживать танкеры водоизмещением до 100 тысяч тонн.

Ранее NEWS.ru сообщал о разливе нефтепродуктов в бухте Находка в Приморском крае РФ. Предположительно, они могли быть сброшены с иностранного судна. На месте работают специалисты, они ликвидируют загрязнение. Уже собрано свыше тысячи литров маслянистой жидкости.