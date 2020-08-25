Члены ещё одной семьи погибли в выгребной яме под Ростовом

https://static.news.ru/photo/93abce86-e6d9-11ea-8e78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России второй раз за два дня люди погибли в выгребной яме. Очередной такой случай произошёл в Ростовской области в хуторе Курлацкий Неклиновского района.

Сорокачетырёхлетний мужчина и пятнадцатилетний юноша чистили трубу. В какой-то момент подросток потерял сознание и упал прямо в яму. Мужчина кинулся к нему на помощь, однако не смог спасти его и захлебнулся сам. Оба скончались до приезда скорой помощи, сообщает РИА Новости.

Ранее похожая трагедия произошла в посёлке совхоза «Воронежский». Там в выгребной яме погибли пять человек, в том числе двое детей. ЧП случилась после того, как хозяин дома решил прочистить засор в трубе канализации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, писал NEWS.ru.