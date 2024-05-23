Член наркокартеля из сборной СССР? На Гоа пропала призер Олимпиады-80

Фото: Межевич Владимир/Фотохроника ТАСС

Мастер спорта международного класса Светлана Варганова, 1979 год

21 мая стало известно, что в индийском штате Гоа пропала россиянка — пловчиха, серебряная призерка Олимпиады-80 Светлана Варганова. Год назад ее задержали в Арамболе с наркотиками. По утверждению местных СМИ, экс-спортсменка была частью наркокартеля, который возглавлял ее соотечественник. Однако женщина не провела за решеткой ни дня — за нее сразу внесли залог, после чего она перестала выходить на связь. О том, кто такая Светлана Варганова, что известно о ее деле и где она может быть сейчас, — в материале NEWS.ru.

Что известно о пропавшей россиянке

Светлана Варганова родилась 19 ноября 1964 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). С детства занималась спортом: сначала училась в специализированной школе, а затем — в Институте физкультуры имени Лесгафта. Позже выступала за «Динамо». В 1982 году получила почетное звание заслуженного мастера спорта СССР.

В копилке достижений спортсменки — участие в двух крупнейших международных турнирах. На Олимпийских играх 1980 года в Москве она завоевала серебро в заплыве брассом на 200 метров, уступив другой советской пловчихе Лине Качюшите. А на чемпионате мира по водным видам спорта в Эквадоре в 1982 году Варганова взяла сразу две медали: золото на дистанции в 200 метров и бронзу за эстафету.

В 1983 году, в 19-летнем возрасте, пловчиха завершила спортивную карьеру, выступив перед этим на летней Спартакиаде народов СССР. После этого Варганова стала тренером по плаванию в родном городе. Как писали «АиФ», еще во время учебы в институте спортсменка тренировала оздоровительные группы в радиополитехникуме. Ее даже приглашали работать комментатором на питерском телевидении.

Судя по личной странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), Варганова жила в России по крайней мере до весны 2022 года. Прежде экс-спортсменка уже бывала в Индии, а окончательно туда перебралась в марте позапрошлого года после нескольких неудачных попыток вылета. Причиной для отъезда могло стать начало спецоперации на Украине, на что косвенно указывают некоторые публикации женщины в соцсетях.

Фото: Анатолий Поддубный/Фотохроника ТАСС Светлана Варганова, 1980 год

За что индийская полиция арестовала Варганову

Светлана Варганова оказалась за решеткой через год после отъезда. Прошлой весной издание The Indian Express со ссылкой на Бюро по контролю за наркотиками писало, что полиция Гоа вскрыла «международный наркокартель», действовавший в северной части штата. Трое человек, в том числе и олимпийская призерка, были задержаны.

По данным СМИ, первой в руки правоохранителей попала 59-летняя Варганова: ее задержали 14 апреля в популярной у туристов деревне Арамболь. При ней, по утверждению The Times Of India, нашли несколько граммов метамфетамина, экстази и чараса. Затем полицейские вышли на другого предполагаемого участника преступной сети — местного жителя по имени Акаш. Его задержали там же спустя ровно две недели.

По мнению следствия, Акаш не был наркоторговцем-одиночкой, а работал на некоего россиянина, якобы возглавлявшего картель. Последнего задержали 28 апреля в деревне Мандрем. Им оказался российский экс-полицейский по имени Андре (по данным ИА Регнум, его настоящее имя — Андрей Д.). Бюро по контролю за наркотиками охарактеризовало Андре как «наркобарона».

Варганова и Андре отказались сотрудничать с полицией. По мнению индийских следователей, экс-полицейский вел преступную деятельность в Гоа уже долгое время. При нем были обнаружены поддельные документы, в том числе фальшивое удостоверение гражданина Индии.

Как утверждают индийские СМИ со ссылкой на правоохранителей, Варганова якобы занималась сбытом наркотических средств. Причем она продавала их только иностранцам. Кроме того, женщина держала у себя дома подобие кальян-бара, где желающие могли употребить запрещенные вещества.

Фото: Социальные сети Светлана Варганова

Издание The Times of India со ссылкой на руководство Бюро по контролю за наркотиками писало, что Андре, предположительно, успел посетить несколько индийских городов, где сформировал целую сеть наркоторговцев. У себя дома он выращивал марихуану.

Сообщается, что в ходе обысков полиция изъяла у задержанных суммарно 88 ампул ЛСД, почти девять граммов кокаина, порядка 240 граммов чараса, почти полтора килограмма марихуаны, несколько граммов экстази и метамфетамина, а также масло и пирог из гашиша.

Все трое фигурантов дела были арестованы. Интересно, что зимой 2022 года Варганова разместила у себя в Facebook (деятельность в РФ запрещена) пост с ответом из шуточного приложения с предсказаниями. В нем говорилось, что ночь на 14 февраля Светлана «потратит в тюрьме».

Российские дипломаты выясняют судьбу Варгановой.

«Ни задержанные, ни их родственники в генконсульство не обращались. Со своей стороны связались с компетентными органами штата Гоа, ожидаем от них сведений по ситуации вокруг наших соотечественников», — отмечали в генконсульстве РФ в Мумбаи. Никакой новой информации о судьбе Варгановой и Андре не поступало вплоть до мая 2024 года.

Фото: Социальные сети Светлана Варганова

Куда россиянка Варганова могла пропасть

21 мая ИА Регнум со ссылкой на неназванного представителя российского генконсульства сообщило, что Светлана Варганова не провела под стражей ни дня — за нее сразу же внесли залог. Источник агентства, непосредственно знакомый с Андре, утверждает, что деньги на это предоставил наркокартель.

Сотрудник консульства рассказал, что Варганова не выходила на связь с дипломатами, у них нет никакой информации о том, как проходит расследование, кто представляет интересы спортсменки и где она находится на данный момент. Он предположил, что женщина все еще остается где-то в Индии, поскольку даже под залогом не имеет права покидать страну.

«Мы в это вмешиваться не можем, потому что она, судя по всему, не хочет с нами сотрудничать. Вероятнее всего, она находится на территории Индии. Но точной информации у нас нет, мы не знаем, вернулась она в Россию или нет. Мы лишь предполагаем», — сказал дипломат.

Варганова не выходит на связь не только с представителями российских властей, но и с родственниками, отмечает источник ИА Регнум. По его словам, после инцидента олимпийская призерка «просто исчезла», предварительно удалившись из соцсетей. Знакомые пытаются ее найти уже год, но безуспешно.

«Сейчас никто из местных русских не знает, где она находится. С нами уже связывались ее знакомые из России, которые пытались ее отыскать и продолжают этим заниматься уже год, но мы ничем им помочь не можем», — поделился собеседник издания.

Что касается Андре (он же — Андрей Д.), то мужчина продолжает оставаться в тюрьме, пока идут следственные действия. Его подозревают в организации наркотрафика. Российские дипломаты не исключают, что расследование может затянуться.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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