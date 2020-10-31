Число жертв землетрясения в Турции достигло 42

https://static.news.ru/photo/6fa541fa-1bf6-11eb-be6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua

В Турции число погибших в результате землетрясения на западе страны возросло до 42, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

По последним данным, погибли 42 человека... Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий, — говорится в сообщении.

Уточняется, что смерть одной из жертв наступила при утоплении. На лечении находятся 229 человек.

Ранее было известно о 37 погибших и 885 пострадавших.

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. В субботу власти Греции объявили чрезвычайное положение на Самосе на полгода из-за разрушений, вызванных землетрясением. Его жертвами с греческой стороны стали два человека.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Турции Реджеп Эрдоган планирует совершить поездку в пострадавший от сильного землетрясения город Измир на западе страны. Ранее Эрдоган отправился с визитом в город Ван на востоке Турции.