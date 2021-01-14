Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 26

https://static.news.ru/photo/3b1f2de6-56f8-11eb-81a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komunikasi Kebencanaan BNPB/Theophilus Yanuarto

Количество погибших в результате сильного землетрясения в Индонезии возросло до 26.

Соответствующую информацию предоставили в Национальном управлении по противодействию стихийным бедствиям (BNPB), передаёт France-Presse.

До этого говорилось о семи погибших и более 600 пострадавших.

Два мощных толчка магнитудой 5,7 и 6,2 произошли на острове Сулавеси. За ними последовали почти 30 сильных афтершоков. Существует угроза цунами. В провинции Западный Сулавеси около двух тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Землетрясение разрушило более 60 зданий, включая офис местного губернатора и здание отеля.

Ранее NEWS.ru писал, что землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии. Подземные толчки зафиксированы в 00:32 мск 12 января. Эпицентр находился в Монголии, в 34 км от населённого пункта Турт. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 6,5, а Геологическая служба США (USGS) назвала цифру 6,8.