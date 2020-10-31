Число жертв землетрясения на западе Турции возросло до 62

https://static.news.ru/photo/0aa5b80c-1c5f-11eb-8788-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 62. Об этом информирует Управление по чрезвычайным ситуациям республики.

В результате землетрясения погибли 62 человека, 940 получили ранения, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее была информация о 60 погибших и 896 пострадавших, 682 из которых уже выписаны из медицинских учреждений.

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

Вице-президент Фуат Октай заявил, что 26 сильно повреждённых зданий в Измире будут срочно снесены. 2076 сотрудников поисково-спасательных служб продолжают работу на обломках восьми зданий.

31 октября власти Греции объявили чрезвычайное положение на Самосе на полгода из-за разрушений, вызванных землетрясением. Его жертвами с греческой стороны стали два человека, писал NEWS.ru.