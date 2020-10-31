Число жертв землетрясения на западе Турции возросло до 55

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 55. Об этом сообщает Минздрав республики.
По последним данным, число жертв землетрясения возросло до 55, — сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Вице-президент Фуат Октай заявил, что 26 сильно повреждённых зданий в Измире будут срочно снесены. 2076 сотрудников поисково-спасательных служб продолжают работу на обломках восьми зданий,
Ранее была информация о 51 жертве. Также сообщалось о 896 пострадавших. 682 из них уже выписаны из медицинских учреждений.
Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.
В субботу власти Греции объявили чрезвычайное положение на Самосе на полгода из-за разрушений, вызванных землетрясением. Его жертвами с греческой стороны стали два человека, писал NEWS.ru.