Число жертв взрыва цистерны в Китае достигло 12 человек

https://static.news.ru/photo/2a412582-ad99-11ea-9284-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общее число погибших при взрыве тягача в китайской провинции Чжэцзян достигло 12 человек. В больницах находятся 166 пострадавших. Об этом заявили в администрации уезда Вэньлин, в котором произошло ЧП.

По состоянию на 23:00 по местному времени (18:00 мск — NEWS.ru) в шесть больниц поступили 178 пострадавших, несмотря на усилия врачей десять из них скончались, двое были выписаны, в настоящий момент в больницах на лечении остаются 166 человек, — говорится в сообщении.

После взрыва на месте происшествия были обнаружены двое погибших, поэтому общее число жертв достигло 12.

Инцидент произошел на скоростном шоссе G15 в уезде Вэньлин в 16:40 по местному времени. По предварительной версии, тягач с цистерной сжиженного газа взорвался на съезде со скоростного шоссе. После взрыва цистерна подлетела в воздух и приземлилась на заводские постройки. Из-за этого произошёл второй взрыв.

Возле участка шоссе находится населённый пункт. Многие здания в нём оказались разрушены. Под завалами остаются люди. Спасательная операция продолжается.

NEWS.ru писал, что в мечети в Кабуле произошёл взрыв. Один человек погиб, шесть получили ранения.