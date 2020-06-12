Число жертв взрыва цистерны в Китае достигло 12 человек

Общее число погибших при взрыве тягача в китайской провинции Чжэцзян достигло 12 человек. В больницах находятся 166 пострадавших. Об этом заявили в администрации уезда Вэньлин, в котором произошло ЧП.
По состоянию на 23:00 по местному времени (18:00 мск — NEWS.ru) в шесть больниц поступили 178 пострадавших, несмотря на усилия врачей десять из них скончались, двое были выписаны, в настоящий момент в больницах на лечении остаются 166 человек, — говорится в сообщении.
После взрыва на месте происшествия были обнаружены двое погибших, поэтому общее число жертв достигло 12.
Инцидент произошел на скоростном шоссе G15 в уезде Вэньлин в 16:40 по местному времени. По предварительной версии, тягач с цистерной сжиженного газа взорвался на съезде со скоростного шоссе. После взрыва цистерна подлетела в воздух и приземлилась на заводские постройки. Из-за этого произошёл второй взрыв.
Возле участка шоссе находится населённый пункт. Многие здания в нём оказались разрушены. Под завалами остаются люди. Спасательная операция продолжается.
NEWS.ru писал, что в мечети в Кабуле произошёл взрыв. Один человек погиб, шесть получили ранения.
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