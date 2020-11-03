Число жертв теракта в Вене выросло до двух человек

https://static.news.ru/photo/e5504fec-1d79-11eb-895f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georges Schneider/XinHua/Global Look Press

Число погибших в результате стрельбы в Вене выросло до двух — умерла в больнице от полученных ранений женщина. Точных данных о количестве погибших МВД не приводило, но сообщало, что речь идёт про «нескольких человек».

Пятнадцать человек находятся в больницах, из них семь были в тяжёлом состоянии, приводит слова мэра Вены Михаэля Людвига ORF. Первым погибшим от рук террориста был мужчина.

Меры безопасности усилены по всей стране, в том числе и на границе. Посольство России в Австрии отменило 3 ноября приём посетителей из-за теракта в Вене. Портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов в Интернете, заявил о причастности джихадистов к террористическим атакам в Вене. По данным сайта, джихадисты заявляют, что нападение в Вене является «платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции» по борьбе с ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Группа неизвестных в понедельник, 2 ноября, совершила серию нападений со стрельбой. Объектом их атаки стала, в частности, синагога. Один нападавший ликвидирован, его сообщников ищут. Власти считают произошедшее терактом. Граждан призывают отказаться от посещения общественных мест и от выхода на улицу без необходимости.

Местные СМИ начали сообщать о захвате заложников и задержании части террористов, но полиция это не подтвердила. Из-за большой волны публикаций в Сети власти призвали людей воздержаться от этого, так как это мешает работе полиции, а фото и видео попросили загружать на сайт полиции.

Так, известно, что один и стрелявших был ликвидирован, причём сотрудниками полиции, хотя до этого СМИ сообщили, что он подорвал себя взрывчаткой. Канцлер Себастьян Курц отметил, что нападавшие хорошо обучены и подготовлены — и это свидетельство того, что Австрия подверглась террористической атаке.

Посольство РФ открыло горячую линию для россиян, выясняется, нет ли среди пострадавших граждан РФ. Австрийская полиция ведёт крупную спецоперацию с задействованием всех сил. Военные берут на себя охрану ряда объектов в Вене. Отменено заседание Нацсовета страны, как и заседание парламента. Отменены занятия в школах.

Поддержку Австрии выразил президент Франции Эммануэль Макрон. К нему присоединился премьер-министр Италии Джузеппе Конте, осудил теракт и глава МИД страны Луиджи Ди Майо. Прокомментировала события в Вене и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что детали нападения террористов на людей в центре Вены стали известны от очевидцев событий, которые поделились ими с местными СМИ.