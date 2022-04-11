Число жертв при взрыве газа в Ступино возросло до шести

Число жертв, погибших при взрыве бытового газа в подмосковном Ступино, возросло до шести человек, сообщает МЧС. Среди них трое детей и трое взрослых, в числе пострадавших 19 жителей дома, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Под завалом найдены тела троих человек, включая двоих детей. Число погибших возросло до шести человек, — подчеркнул собеседник агентства

Он также отметил, что людей под завали больше нет.

Эпицентр взрыва, по данным ведомства, находился в квартире № 55 на четвёртом этаже дома. В результате инцидента четыре квартиры полностью разрушены и пять повреждены — обрушились внешние панели дома, выбиты окна. Внутренние разрушения также зафиксированы со второго по четвёртый этаж. Проверку проводят сотрудники регионального СК и прокуратуры.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Ступино произошёл в 11 утра из-за утечки газа, газовое оборудование в одной из квартир было неисправно. На место взрыва выехали специалисты отрядов «Центроспас» и «Лидер», которым предстоит разбирать конструкции и ликвидировать последствия инцидента.

В Госдуме ранее задумались вопросом профилактики взрывов бытового газа в жилых домах. Для этого лучше всего использовать технические средства — газоанализаторы с функцией автоматического отключения, считает зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Она предлагает устанавливать эти средства при проведении капремонта или при помощи субсидий.