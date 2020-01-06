Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подмосковные полицейские не задерживали по подозрению в браконьерстве в Раменском районе свердловского постоянного представителя в государственных органах РФ Александра Овчарова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного представительства.

Свердловские власти подчеркнули, что информация о задержании Овчарова не соответствует действительности, передаёт ТАСС. Задержания лиц, указанных в некоторых российских СМИ, сотрудниками полиции не производилось, уголовное дело по факту незаконной охоты...