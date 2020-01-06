Количество погибших в результате пожара в деревне Нестерово Раменского района Московской области увеличилось до восьми человек. Ранее сообщалось о шести погибших. Предположительно, все жертвы пожара, произошедшего в бытовках тепличного комплекса, — граждане Таджикистана.
Обнаружены тела ещё двоих человек. Таким образом, всего восемь погибших. Предположительно, все они являются гражданами Таджикистана, — сообщил NEWS.ru собственный источник.
Следователи регионального СУ СК РФ по данному факту уже начали проверку. Одна из основных версий произошедшего — короткое замыкание в электросети из-за обогревательных приборов.
Как писал NEWS.ru, в 5:00 в деревне Нестерово в подмосковном Раменском загорелись металлокаркасные бытовки. Пожар распространился на площади 240 кв. метров на территории тепличного комплекса. Приехавшие пожарные локализовали возгорание за полчаса. В тушении огня участвовали 11 единиц техники, 31 человек.
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