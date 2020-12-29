Число жертв обстрела в аэропорту Йемена увеличилось до 25

Число жертв обстрела в йеменском аэропорту в Адене выросло до 25 человек. Ещё 110 получили ранения, сообщил министр здравоохранения страны Касем Бухейбух.
В числе раненых во время теракта оказались замминистра связи страны Насыр Шариф, представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.
Взрыв в аэропорту Адена произошёл 30 декабря в момент прибытия нового правительства,
Также 30 декабря взрыв прогремел около правительственного дворца Маашик Адене, где заседают члены нового правительства страны.
МИД России отреагировал на случившееся в Йемене, Москва осуждает взрывы в аэропорту и призывает к скорейшему урегулированию военно-политического кризиса в государстве.
Ранее NEWS.ru сообщил, что сотрудник Международного комитета Красного Креста погиб и ещё трое получили ранения в результате атаки на аэропорт йеменского Адена.