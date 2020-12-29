Число жертв обстрела в аэропорту Йемена увеличилось до 25

https://static.news.ru/photo/1bb9c38c-4b11-11eb-99c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Murad Abdo/XinHua/Global Look Press

Число жертв обстрела в йеменском аэропорту в Адене выросло до 25 человек. Ещё 110 получили ранения, сообщил министр здравоохранения страны Касем Бухейбух.

В числе раненых во время теракта оказались замминистра связи страны Насыр Шариф, представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.

Взрыв в аэропорту Адена произошёл 30 декабря в момент прибытия нового правительства, пишет РИА Новости. В результате погибли 22 человек и были ранены более 50 человек. Причиной взрыва стал ракетный обстрел из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которую контролируют повстанцы-хуситы.

Также 30 декабря взрыв прогремел около правительственного дворца Маашик Адене, где заседают члены нового правительства страны.

МИД России отреагировал на случившееся в Йемене, Москва осуждает взрывы в аэропорту и призывает к скорейшему урегулированию военно-политического кризиса в государстве.

Ранее NEWS.ru сообщил, что сотрудник Международного комитета Красного Креста погиб и ещё трое получили ранения в результате атаки на аэропорт йеменского Адена.