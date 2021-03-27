Число жертв обрушения жилого дома в Каире достигло 25

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При обрушении 10-этажного дома на востоке Каира погибли 25 человек. Ещё 24 получили ранения. Об этом пишет Akhbar El-Yom со ссылкой на источник в органах безопасности.

Ранее сообщалось о трёх жертвах обрушения.

Всего в здании могло находиться более 100 человек — жильцов дома. Кроме того, на его первых трёх этажах размещалась швейная фабрика и склад тканей. Многие сотрудники фабрики также могли проживать в этом доме.

По словам очевидцев, ещё за два дня до трагедии на фасаде появилась трещина, после этого несколько человек решили покинуть здание, сообщает Sky News Arabia.

Генеральный прокурор Египта поручил провести срочное расследование причин инцидента, а прибывший на место ЧП губернатор города поручил сформировать комиссию для изучения состояния соседних строений.

Как писал NEWS.ru, ранее старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила, что четверо взрослых и один ребёнок пострадали при взрыве и обрушении кровли в частном доме в поселении Московский. По её словам, все пострадавшие вечером 26 марта госпитализированы.

Инцидент произошёл в Новомосковском административном округе. Обрушилась по всей площади (150 кв. м) кровля частного трёхэтажного дома. Спасатели вытаскивали оказавшихся под завалами людей. По предварительной информации, в здании жили три семьи — около 10 человек.