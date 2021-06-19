Число жертв авиакатастрофы в Кузбассе увеличилось до семи

https://static.news.ru/photo/4b5ebb56-d0bd-11eb-bfed-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число жертв крушения самолёта в Кузбассе увеличилось до семи, передаёт Пятый канал. По предварительным данным, ещё 13 человек пострадали. Авиакатастрофа произошла в районе села Журавлёво в Промышленном районе Кемеровской области — Л-410 совершил жёсткую посадку.

На место падения воздушного судна выехали минимум восемь бригад врачей, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального центра медицины катастроф.

К месту крушения самолёта вылетел вертолёт для эвакуации пострадавших, — заявил начальник Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко.

По его словам, на борту разбившегося Л-410 находились 18 человек.

В начале июня в Пролетарском районе Ростовской области совершил посадку легкомоторный самолёт. Пилот самолёта был госпитализирован в Пролетарскую районную больницу.

Как сообщалось ранее, семь человек погибли в результате падения небольшого самолёта Cessna C501 в озеро в американском штате Теннесси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд.