Число жертв авиакатастрофы в Кузбассе увеличилось до семи

Число жертв крушения самолёта в Кузбассе увеличилось до семи, передаёт Пятый канал. По предварительным данным, ещё 13 человек пострадали. Авиакатастрофа произошла в районе села Журавлёво в Промышленном районе Кемеровской области — Л-410 совершил жёсткую посадку.
На место падения воздушного судна
К месту крушения самолёта вылетел вертолёт для эвакуации пострадавших, — заявил начальник Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко.
По его словам, на борту разбившегося Л-410 находились 18 человек.
В начале июня в Пролетарском районе Ростовской области совершил посадку легкомоторный самолёт. Пилот самолёта был госпитализирован в Пролетарскую районную больницу.
Как сообщалось ранее, семь человек погибли в результате падения небольшого самолёта Cessna C501 в озеро в американском штате Теннесси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд.