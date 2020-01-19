https://static.news.ru/photo/a8095da4-3ad0-11ea-8ddb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В дагестанском Кизляре число отравившихся питьевой водой возросло до 164 человек. Ранее сообщалось о 130 заболевших.

Прокуратура республики взяла на контроль расследование уголовного дела о массовом отравлении.

Как сообщил «Интерфаксу-Юг» представитель республиканской прокуратуры, увеличение числа заболевших связано с некачественным устранением городскими службами прорывов водопроводной линии. В настоящее время подача воды по водопроводу временно приостановлена, воду местным жителям подвозят с помощью автоцистерн.

Первые заболевшие обратились в медучреждение 14 января. За это время за помощью к медикам с симптомами острой кишечной инфекции обратились 310 человек.

Как передавал NEWS.ru, власти города связывают вспышку кишечной инфекции с употреблением некачественной питьевой воды. Местные жители подвели нелегальные коммуникации к водопроводу, что спровоцировало аварию и заражение воды бактериями.