В дагестанском Кизляре число отравившихся питьевой водой возросло до 164 человек. Ранее сообщалось о 130 заболевших.
Прокуратура республики взяла на контроль расследование уголовного дела о массовом отравлении.
Как
Первые заболевшие обратились в медучреждение 14 января. За это время за помощью к медикам с симптомами острой кишечной инфекции обратились 310 человек.
Как передавал NEWS.ru, власти города связывают вспышку кишечной инфекции с употреблением некачественной питьевой воды. Местные жители подвели нелегальные коммуникации к водопроводу, что спровоцировало аварию и заражение воды бактериями.
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