https://static.news.ru/photo/af9bf722-6b7f-11ea-870c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на бортах ещё пяти пассажирских самолётов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Таким образом, число бортов на внутрироссийских рейсах под «угрозой взрыва» увеличилось до восьми.

Злоумышленники, личности которых пока не установлены, сообщили о «минировании» ещё пяти самолётов: Сургут — Москва, Хабаровск — Москва, Москва — Волгоград, Москва — Тюмень, Москва — Самара, — сказал собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось о «минировании» рейсов Москва — Пермь, Иркутск — Москва, Москва — Санкт-Петербург.

Сообщения об угрозах взрыва самолётов начали поступать с 3 марта, за это время были «заминированы» 30 рейсов. Все угрозы не подтвердились.

Как писал NEWS.ru, с начала волны анонимных сообщений об «угрозах взрывов» на российских лайнерах все оповещения оказывались ложными. «Взрыватели» вымогают биткойны и угрожают продолжить «минирование» аэропортов, судов и самолётов.