https://static.news.ru/photo/9e7663dc-3b51-11ea-846f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Карина Бурьян/ТАСС

В результате прорыва трубы в мини-отеле «Карамель» на территории Перми пострадали шесть человек. Каждому из них оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам сообщили сотрудники пресс-службы регионального Министерства здравоохранения.

Уточняется, что трое из пострадавших в настоящее время госпитализированы. Остальные будут находиться на амбулаторном лечении.

Одна пациентка находится в тяжёлом состоянии, два пациента — в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей, — приводит «Интерфакс-Поволжье» сообщение пресс-службы Минздрава.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники прокуратуры Пермского края займутся проверкой законности размещения людей в мини-отеле «Карамель» на территории регионального центра, в котором в результате прорыва трубы погибли пять человек.