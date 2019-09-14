Фото: СК РФ

Количество травмированных в аварии с участием автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 28 человек.

Уже 28 пострадавших. Число погибших не изменилось — семь человек, — рассказал РИА Новости представитель регионального МВД. Как ранее писал News.ru, авария произошла на 20-м км дороги Ярославль — Заячий...