Фото: СК РФ

Пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем стало больше. По данным регионального управления МВД, травмы получили 29 человек.

В результате ДТП семь человек погибли и 29 пострадали, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Всего в автобусе на момент аварии находились 35 пассажиров.

ДТП произошло на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновником ДТП стал водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. На месте трагедии работают сотрудники регионального управления СК РФ, в том числе и руководитель ведомства по субъекту.

Ранее News.ru писал, что авария унесла жизни девяти человек. По факту произошедшего возбуждены сразу два уголовных дела.

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