https://static.news.ru/photo/1985e55e-d6ec-11e9-b5a5-fa163e074e61_660.jpgФото: СК РФ
Пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем стало больше. По данным регионального управления МВД, травмы получили 29 человек.
В результате ДТП семь человек погибли и 29 пострадали, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Всего в автобусе на момент аварии находились 35 пассажиров.
ДТП произошло на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновником ДТП стал водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. На месте трагедии работают сотрудники регионального управления СК РФ, в том числе и руководитель ведомства по субъекту.