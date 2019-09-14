https://static.news.ru/photo/91b9568a-d6e4-11e9-8486-fa163e074e61_660.jpg

Количество травмированных в аварии с участием автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 28 человек.

Уже 28 пострадавших. Число погибших не изменилось — семь человек, — рассказал РИА Новости представитель регионального МВД.

Как ранее писал News.ru, авария произошла на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновником стал водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что при необходимости раненые будут транспортированы в Москву санитарной авиацией.