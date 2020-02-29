Десять человек, в том числе шестеро детей, получили травмы в результате ДТП в Ульяновской области. Ранее сообщалось о троих пострадавших.
Инцидент произошёл на автодороге «Солдатская Ташла — Кузоватово». Автобус, перевозивший 26 детей и троих тренеров футбольной команды «Нефтяник» из Новоспасского района, съехал в кювет и перевернулся.
Семеро пострадавших получили медицинскую помощь на месте. Трое детей госпитализированы. Состояние одного из них оценивается медиками как тяжёлое,
Под руководством губернатора Сергея Морозова создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в аварии.
Ранее NEWS.ru писал, что в ДТП под Томском погиб один человек и ещё пятеро пострадали. Жертвой аварии стала 10-летняя девочка.
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