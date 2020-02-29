https://static.news.ru/photo/224d98a2-5ac3-11ea-bcd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Типичный Касимов. Новый формат/vk.com

Десять человек, в том числе шестеро детей, получили травмы в результате ДТП в Ульяновской области. Ранее сообщалось о троих пострадавших.

Инцидент произошёл на автодороге «Солдатская Ташла — Кузоватово». Автобус, перевозивший 26 детей и троих тренеров футбольной команды «Нефтяник» из Новоспасского района, съехал в кювет и перевернулся.

Семеро пострадавших получили медицинскую помощь на месте. Трое детей госпитализированы. Состояние одного из них оценивается медиками как тяжёлое, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации области.

Под руководством губернатора Сергея Морозова создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в аварии.

Ранее NEWS.ru писал, что в ДТП под Томском погиб один человек и ещё пятеро пострадали. Жертвой аварии стала 10-летняя девочка.