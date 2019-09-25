Фото: Авиационные новости 24/vk.com

Число пострадавших в результате жёсткой посадки Boeing в Барнауле выросло до 56 человек. Об этом  сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК. 

Одна пассажирка находится в больнице, —  сообщил источник РИА Новости.

Медики диагностировали у неё ушиб почек и поясничного отдела позвоночника, поэтому женщину решено было госпитализировать.

Ранее News.ru писал, что при посадке самолёта произошло возгорание правой стойки шасси. Лайнер смог успешно приземлиться в воздушной гавани. Воздушное судно следовало рейсом из Вьетнама.

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