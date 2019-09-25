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Медведь, которого спасли при тайфуне в 2015 году, напал на дрессировщицу. Инцидент произошёл в уссурийском зоопарке.

По данным СУ СК по Приморскому краю, 56-летняя сотрудница убирала вольер, когда хищник укусил её за ногу, в результате чего она получила множественные переломы. Проводится доследственная проверка по признакам преступления,...