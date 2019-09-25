Число пострадавших в результате жёсткой посадки Boeing в Барнауле выросло до 56 человек. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.
Одна пассажирка находится в больнице, — сообщил источник
РИА Новости.
Медики диагностировали у неё ушиб почек и поясничного отдела позвоночника, поэтому женщину решено было госпитализировать.
Ранее News.ru писал, что при посадке самолёта произошло возгорание правой стойки шасси. Лайнер смог успешно приземлиться в воздушной гавани. Воздушное судно следовало рейсом из Вьетнама.