https://static.news.ru/photo/cc53034e-401c-11ea-81c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

На данный момент при землетрясении магнитудой 6,8 на востоке Турции пострадали более 1600 человек. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что в больницах всё ещё остаются 104 раненых. Также Эрдоган озвучил число погибших, выписанных из лечебниц, и тех, кого вытащили из-под завалов.

По состоянию на данный момент число погибших в результате землетрясения составляет 31, 1607 человек пострадали, 1503 из них уже выписаны из больниц. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 45 человек живыми, — приводит слова президента Турции РИА Новости.

По словам Эрдогана, власти прилагают все усилия для того, чтобы ликвидировать последствия землетрясения. Специалисты продолжают работу над оценкой ущерба, нанесённого стихийным бедствием.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники экстренных служб Турции работают на востоке республики, где произошло стихийное бедствие. Спустя сутки удалось обнаружить двухлетнюю девочку под завалами разрушенного здания. Девочка находится в сознании. Её уже достали из-под обломков и отправили в больницу.

Кроме того, под обломками здания была найдена мать ребёнка. Женщина также находится в сознании.