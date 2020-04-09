Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырёх

https://static.news.ru/photo/93bca8ce-7a72-11ea-ad17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

В результате взрыва в бизнес-центре «Панорама» в Москве пострадали четыре человека. Информацию подтвердили в экстренных службах города.

Один из пострадавших в момент взрыва находился на первом этаже здания, трое других — в припаркованных возле бизнес-центра автомобилях, отмечает НСН.

В МЧС уже назвали причину взрыва. ЧП произошло из-за разрыва газового баллона при проведении строительных работ.

Ранее NEWS.ru писал, что пострадали два человека. ЧП произошло 9 апреля 2020 года около посольства Словакии в РФ.