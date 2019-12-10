https://static.news.ru/photo/7548ab6e-1be4-11ea-9c19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahmatullah Alizadah/Global Look Press

Более полусотни человек получили ранения разной степени тяжести в результате взрыва машины рядом с колонной сил НАТО в районе авиабазы Баграм.

Уточняется, что все раненые являются мирными жителями провинции Парван. Более точной информации о состоянии их здоровья и степени опасности полученных травм для жизни на данный момент нет, передаёт агентство «Синьхуа».

Как писал NEWS.ru ранее, все пострадавшие от взрыва мирные жители были доставлены в медицинские учреждения. Врачи оказывают им необходимую помощь. Сведения о виновных во взрыве вблизи авиабазы на данный момент отсутствуют.