Более полусотни человек получили ранения разной степени тяжести в результате взрыва машины рядом с колонной сил НАТО в районе авиабазы Баграм.
Уточняется, что все раненые являются мирными жителями провинции Парван. Более точной информации о состоянии их здоровья и степени опасности полученных травм для жизни на данный момент нет,
Как писал NEWS.ru ранее, все пострадавшие от взрыва мирные жители были доставлены в медицинские учреждения. Врачи оказывают им необходимую помощь. Сведения о виновных во взрыве вблизи авиабазы на данный момент отсутствуют.
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