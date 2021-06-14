Число пострадавших при взрыве на АЗС превысило 20 человек

https://static.news.ru/photo/fd400ade-cd19-11eb-944f-96000091f725_660.jpg Фото: novosibka/vk.com

Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Новосибирске увеличилось до 21. Среди них есть один ребёнок, сообщает ТАСС со ссылкой на главврача станции скорой помощи.

Главврач уточнила , что речь идёт о четверых мужчинах и ребёнке девяти лет. Состояние двоих оценивается как тяжёлое, ещё троих, в том числе и несовершеннолетнего, как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что пострадали 16 человек, включая двоих спасателей. Площадь пожара на месте взрыва в настоящее время составляет 1000 квадратных метров. Ему присвоен третий (повышенный) номер сложности.

Следуправление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Предполагается, что к взрыву мог привести выброс газа.